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Spor

Trabzonspor'da takıma 2 hafta izin! Sörloth için Norveç'ten özel uçak!

Trabzonspor, takıma 2 Mayıs'a dek izin verildiğini açıkladı. Sörloth, Norveç'in gönderdiği özel uçakla, Erce Kardeşler ise şehirlerarası seyahat izniyle şehirden ayrılırken, iki isim de en geç 20 Nisan'da şehre dönerek 2 haftalık karantina süreçlerini evlerinde tamamlayacak.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:19 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:25
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Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir.

Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon’a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır.

Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir.

Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır."

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