Sörloth krallığa koşuyor

Star Spor 29.12.2019 23:48 - Güncelleme: 30.12.2019 08:01





TRABZONSPOR’UN sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, ilk devrenin son maçında 6-2’lik Kayserispor galibiyetine 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Süper Lig’deki gol sayısını 12’ye çıkartarak krallık yarışında zirvede kendine yer bulan Norveçli oyuncu tacı takmak için iddiasını ortaya koydu. Bordo-Mavili forma altında ilk devrenin en etkili ismi olan Sörloth Ligde toplam 5 asiste ulaşırken, Avrupa Ligi elemelerinde 2 gol, grup maçlarında da 1 asist yaptı, Türkiye Kupası’nda da bir gol kaydetti. Sörloth böylece bu sezon resmi maçlarda Trabzonspor’a 15 gol, 6 asistlik katkı verdi. Sörloth kariyerinde en fazla golü 2016-17’de Midtjlland forması ile atarken 15 gole ulaşmıştı. Bu rakamı yarım sezonda yakaladı.

