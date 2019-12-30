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Spor

Sörloth krallığa koşuyor

Kayserispor ağlarını iki kez havalandırarak 12 gole ulaşan Trabzonsporlu futbolcu, ilk devrenin en etkili ismi oldu. 5 de asisti bulunan Norveçli star resmi maçlarda 15 gole ulaşırken kariyer rekorunu da yakaladı

Star Spor29.12.2019  23:48 - Güncelleme: 30.12.2019  08:01


TRABZONSPOR’UN sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, ilk devrenin son maçında 6-2’lik Kayserispor galibiyetine 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Süper Lig’deki gol sayısını 12’ye çıkartarak krallık yarışında zirvede kendine yer bulan Norveçli oyuncu tacı takmak için iddiasını ortaya koydu. Bordo-Mavili forma altında ilk devrenin en etkili ismi olan Sörloth Ligde toplam 5 asiste ulaşırken, Avrupa Ligi elemelerinde 2 gol, grup maçlarında da 1 asist yaptı, Türkiye Kupası’nda da bir gol kaydetti. Sörloth böylece bu sezon resmi maçlarda Trabzonspor’a 15 gol, 6 asistlik katkı verdi. Sörloth kariyerinde en fazla golü 2016-17’de Midtjlland forması ile atarken 15 gole ulaşmıştı. Bu rakamı yarım sezonda yakaladı.

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