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Sörloth, Norveç kahramanı oldu

Romanya, Faroe Adaları ve Ankaragücü’ne üst üste gol atan Trabzon’un Viking’ini, Norveç basını kahraman ilan etti.

  • Star Spor
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KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor’un golcüsü Alexandar Sörloth, ülkesi Norveç’te basın tarafından kahraman ilan edildi. 23 yaşındaki yıldız Norveç Milli Takım formasıyla Romanya ve Faroe Adaları filelerini 3 kez havalandırdıktan sonra ligde Ankaragücü’ne de gol atmıştı. Norveç basınında Sörloth için, “Danimarka, İngiltere ve Belçika’da geçtiğimiz sezonlarda göçebe gibiydi. Trabzonspor’da mutlu. Bu nedenle gollerini milli takımda da sıralıyor. O bizim kahramanımız” yorumları yapıldı. Sörloth ise ülke basınına verdiği röportajda, “Trabzonspor’da kafam rahat. Başka bir yere gideceğim gibi bir durum da yok. Burada mutluyum. Stresten uzak olduğum için gollerimi sıralıyorum. Bu da benim özgüvenimi arttırıyor. Daha çok gol atacağıma inanıyorum” dedi.

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