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Sörloth seriye taktı

Bordo-Mavililer’in Crystal Palace’dan kiraladığı 23 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 7’si Süper Lig, 6’sı Avrupa Ligi’nde olmak üzere 13 maçta 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Sörloth son 4 maçta ise 5 gole katkı sağladı.

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STAR

TRABZONSPOR golcüsü Alexander Sörloth ile fırtına estiriyor. Bordo-Mavililer’in sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan 750 bin euro kiralama ve şartlı 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Norveçli forvet, geride kalan haftalarda hem gol hem de asistleriyle ön plana çıkarken, skora verdiği katkıyla takımını sırtlamayı sürdürüyor.

RİZE MAÇINA DAMGASINI VURDU

23 yaşındaki Sörtloth, bordo-mavili formayla siftahı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sparta Prag’la oynanan 2-2’lik maçta yaparken, gollerini adeta seriye bağladı. Trabzonspor’da şu ana kadar 7’si Süper Lig ve 6’sı da Avrupa Ligi elemeleri ve 2 grup karşılaşması olmak üzere 13 müsabakaya çıkan Norveçli yıldız, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı. Sörloth, deplasmandaki Çaykur Rize galibiyetinin de mimarı oldu.

KATKI SAĞLAMAK ÇOK GÜZEL

Çaykur Didi Stadı’nda yağmur altında oynanan maçta önce takımına beraberlik golünü getiren Sörloth son dakikada da Nwakaeme’nin golünün pasını verdi. Son 4 karşılaşmada 5 gole direkt katkı veren Norveçli forvet, “Rize’de yağmur yüzünden çok zor şartlarda bir maç oynadık. Son dakikalarda bulduğumuz golle de önemli bir galibiyet aldık. Ben de bunda pay sahibi olduğum için çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.

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