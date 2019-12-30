Sporx 30.12.2019 10:04 - Güncelleme: 30.12.2019 10:04

Trabzonspor'un 750 bin euro kiralama bedeliyle Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, sezonun ilk yarısına attığı 12 golle damgasını vurdu. Norveçli oyuncu verdiği röportajda, kariyerinin en özel günlerini geçirdiği Trabzon'da mutlu olduğunu söyledi.

Ceza alanı içinde çok fazla topla buluştuğunu kaydeden Sörloth, "İyi bir takımımız var ve iyi yoldayız. Sürekli hücum yapmak istiyoruz, bu da bir golcü için armağan gibi bir şey. Böylece ceza alanı içinde oynuyorum. Crystal Palace'a göre farklı durum, büyük bir takımda oynayınca böyle. Trabzonspor'da çok mutluyum. Böyle olunca nerede yaşadığının önemi yok" dedi.





"STURRIDGE İLE İYİ İLETİŞİMİMİZ VAR"





Takımın bir diğer yıldızı Sturridge ile sahada birbirlerini tamamladıklarını vurgulayan Norveçli oyuncu, "Daniel Sturridge ile iyi anlaşıyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz. Ben topu aldığımda onu bulmaya çalışıyorum çünkü topu ona verdiğimde ağları sarsabileceğinin farkındayım. İyi bir iletişimimiz var" ifadelerini kullandı.





"HEDEFİM TRABZON İLE KAZANMAK"





Trabzonspor'un başarısına odaklandığını ve sezon sonunu düşünmediğini kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Uzun dönemli planlarım yok şu anda. Ana hedefim Trabzonspor ile bir şeyler kazanmak. İnsanlar ve basın da bana iyi davranıyor. Gol atan oyuncu seviliyor" diye konuştu.





Norveç Milli Takımı'nda oynamak istediğini de söyleyen Sörloth, "Norveç Milli Takımı'nda rekabet olmalı, şu anda da forvet için rekabet var. Uzun süredir böyle bir şey yoktu. King ve Haaland gibi iyi iki forvetin olması harika" mesajını verdi.





Ligde ve Avrupa'da toplam 15 gole ulaşan Sörloth, kariyer rekorunu egale etti. Sörloth'un en golcü sezonu, 2016-2017'de Midtylland forması giydiği dönemdi. Norveçli santrfor, o yıl 26 maçta 15 gol kaydetmişti. Sörloth, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.