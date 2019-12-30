"STURRIDGE İLE İYİ İLETİŞİMİMİZ VAR"
Takımın bir diğer yıldızı Sturridge ile sahada birbirlerini tamamladıklarını vurgulayan Norveçli oyuncu, "Daniel Sturridge ile iyi anlaşıyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz. Ben topu aldığımda onu bulmaya çalışıyorum çünkü topu ona verdiğimde ağları sarsabileceğinin farkındayım. İyi bir iletişimimiz var" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM TRABZON İLE KAZANMAK"
Trabzonspor'un başarısına odaklandığını ve sezon sonunu düşünmediğini kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Uzun dönemli planlarım yok şu anda. Ana hedefim Trabzonspor ile bir şeyler kazanmak. İnsanlar ve basın da bana iyi davranıyor. Gol atan oyuncu seviliyor" diye konuştu.
Norveç Milli Takımı'nda oynamak istediğini de söyleyen Sörloth, "Norveç Milli Takımı'nda rekabet olmalı, şu anda da forvet için rekabet var. Uzun süredir böyle bir şey yoktu. King ve Haaland gibi iyi iki forvetin olması harika" mesajını verdi.
Ligde ve Avrupa'da toplam 15 gole ulaşan Sörloth, kariyer rekorunu egale etti. Sörloth'un en golcü sezonu, 2016-2017'de Midtylland forması giydiği dönemdi. Norveçli santrfor, o yıl 26 maçta 15 gol kaydetmişti. Sörloth, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.