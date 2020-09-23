Sörloth, Trabzonspor'un harcama limitini arttırdı

IHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:50

İngiltere’nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarında da 9 gol atarak toplam oynadığı 49 maçta 33 gol atarak kariyerinin en gollü sezonunu yaşayan Norveçli yıldız, Karadeniz ekibine her alanda kazandırdı. Alman ekibi Leipzig’e 20+2 Milyon Euro karşılığında transfer olan oyuncunun transferinde bordo-mavili kulüp ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile yarı yarıya paylaştı. Böylece Trabzonspor’un kasasına sadece bir sezonda 10+1 Milyon Euro girerken sonraki satışında ise pay alacak.

Harcama limit konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi Sörloth’un transferiyle birlikte rahat bir nefes aldı. Golcü oyuncunun satışında önemli bir gelir elde eden Karadeniz ekibi 152 milyon sınırında olan limitini 60 milyon TL civarında arttırmasıyla birlikte limiti 200 milyon TL’yi aştı. Stoper bölgesine ve orta sahaya transfer yapmayı düşünen Karadeniz ekibi rahat bir nefes almış oldu.