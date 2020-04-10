10 Nisan 2020 Cuma 17:45 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:45

Trabzonspor'un başarılı golcüsü Sörloth'a İtalya Serie A takımlarından Napoli talip oldu. Bordo mavililerin Crystal Palace'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon da Trabzonspor forması giyecek olan Sörloth, sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

İtalyan basınında Radio Kiss Kiss'in haberine göre, Napoli yönetimi yeni sezonda golcü transferinde listesin başına Sörloth'u aldı. Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan Sörloth, Trabzonspor formasıyla bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Napoli'nin de Sörloth transferinde ciddi şekilde yeni sezonda rol alacağı ve Crystal Palace kulübüyle görüşeceği öne sürüldü.

Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde oynadığı 26 maçta 19 gol attı ve 6 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Norveçli futbolcu tüm kulvarlarda 39 maçta 25 gol attı ve 7 asist yaptı. (Futbol Arena)