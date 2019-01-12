Sörloth’a kulübü onay vermedi

CİM-BOM’UN transferde ilgilendiği isimlerden Alexander Sörloth’a kulübünün izin vermediği ortaya çıktı. Galatasaray’ın Crystal Palace’tan 23 yaşındaki santrforu istediği ancak İngilizler’in Sarı-Kırmızılı kulüp yerine Belçika ekibi Gent’i tercih ettiği ve buraya kiraladığı belirtildi. Yeni takımı ile ilk hazırlık maçına da çıkan Sörloth, basına yaptığı açıklamada, “Gent dışından da teklifler aldım” dedi. Norveç basını ise “Sörloth’u G.Saray ve Middlesbrough istiyordu” açıklamasını yaptı.