Sörloth’tan 15. gol katkısı
TRABZONSPOR’UN kadrosuna bu sezon kattığı Aleksandr Sörloth takımın gol yükünü omuzlamaya devam ediyor.
- Star Spor
Norveçli oyuncu Galatasaray filelerini havalandırarak bu sezon 8. lig golüne imza attı. Ligde 4 de asisti olan Sörloth, Avrupa kupalarında da 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Genç futbolcu böylece bu sezon Karadeniz ekibine 15 gollük bir katkı sağladı.
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