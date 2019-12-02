Sörloth’tan 15. gol katkısı

Norveçli oyuncu Galatasaray filelerini havalandırarak bu sezon 8. lig golüne imza attı. Ligde 4 de asisti olan Sörloth, Avrupa kupalarında da 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Genç futbolcu böylece bu sezon Karadeniz ekibine 15 gollük bir katkı sağladı.