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Spor

Sörloth'tan maç sonu Türkiye ve Trabzonspor itirafı

Leipzig'in Başakşehir'i 4-3 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından konuştu. Türkiye'yi özlediğini belirten Sörloth, 'Trabzonspor taraftarları beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük.' diye konuştu.

03 Aralık 2020 Perşembe 00:08 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:08
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Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Leipzig'te galibiyet golünü atan Sörloth, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Leipzig formasıyla ilk golünü atan Sörloth, "Takımım kazandığı için mutluyum. Benim için önemli bir gol, ilk golüm ve üzerimden bir baskı kalkmış oldu." dedi.

"TRABZONSPOR TARAFTARLARI BENİ DESTEKLİYOR"

Norveçli golcü sözlerini, "Türkiye'den her gün çok mesaj alıyorum. Trabzonspor taraftarları beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük. Türkiye'yi bazen çok özlüyorum. Türk taraftarlarla özel bir ilişkim vardı, şimdi Almanya'dayım ve buna odaklanıyorum." ifadeleriyle tamamladı.

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