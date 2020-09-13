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Spor

Sörloth'un aklını böyle çeldiler!

Alexander Sörloth'u transfer etmek için Trabzonspor ile anlaşamayan Leipzig taktik değiştirdi. Alman kulübü, yıllık net 3.3 milyon euro önererek Norveçli golcünün aklını çeldi.

13 Eylül 2020 Pazar 09:24 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 09:24
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Trabzonspor ile Alexander Sörloth'un arasına Leipzig girdi… Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Sörloth'un bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde hakları 6 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a geçecekti. Ancak Leipzig, Timo Werner'in yerine transfer etmek istediği Sörloth için Trabzonspor ile Crystal Palace'ı karşı karşıya getirdi. Trabzonspor'a ilk olarak 17 (yarısı Crystal Palace'a) + 3 milyon euro öneren Alman kulübü bir yandan da bordo-mavililerin onayı olmadan futbolcu ile masaya oturdu.

TRABZONSPOR TAVİZ VERMEDİ

Ancak Trabzonspor, "Palace'ın payı çıkınca, kasamıza net 15 milyon euro girmeli" cevabını verince Almanlar, Crystal Palace'a "Parayı siz alın" teklifini götürdü. Ama İngiliz kulübü, Trabzonspor'u işaret edince Leipzig yeni bir teklifle bordo- mavililerin kapısını çaldı: 20 milyon euro net (yarısı Palace'a) ve 4 milyon euro da bonus... Ancak Almanlar yine umduğu sonucu alamadı ve gözlerini Sörloth'a dikti.

PARA İLE İKNA ETTİLER

Trabzonspor'dan bonuslar dahil yılda 1.5 milyon euro alan Norveçli'yi 3.3 milyon euro garanti yıllık ücrete ikna eden Leipzig amacına ulaştı. Milli takım için ülkesine giden Sörloth'un salı günü dönmesi gerekiyordu. Ancak Kovid-19 testini gerekçe göstererek dönüşünü cuma gününe erteleyen Norveçli sözünü tutmayınca Trabzonspor da noter kanalı ile yasal işlemleri başlattı.

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