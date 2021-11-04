Sörloth'un golü Real Sociedad için yetmedi

4 Kasım 2021 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:15

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda İspanyol ekibi Real Sociedad ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Strum Graz'ın golünü 38. dakikada Jakob Jantscher kaydetti. Real Sociedad'ın golü 53. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Alexander Sörloth, Real Sociedad'da 11. resmi maçında 2. golünü attı.

Bu beraberliğin ardından Real Sociedad puanını 6 yaptı. Sturm Graz da ilk kez puanla tanıştı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Real Sociedad, Monaco'ya konuk olacak. Sturm Graz da PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak.