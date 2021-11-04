İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2021 Perşembe / 29 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6957
  • EURO
    11,237
  • ALTIN
    558.455
  • BIST100
    1575.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sörloth'un golü Real Sociedad için yetmedi
Spor

Sörloth'un golü Real Sociedad için yetmedi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Real Sociedad, evinde Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak puanını 6 yaptı.

4 Kasım 2021 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:15
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda İspanyol ekibi Real Sociedad ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Strum Graz'ın golünü 38. dakikada Jakob Jantscher kaydetti. Real Sociedad'ın golü 53. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Alexander Sörloth, Real Sociedad'da 11. resmi maçında 2. golünü attı.

Bu beraberliğin ardından Real Sociedad puanını 6 yaptı. Sturm Graz da ilk kez puanla tanıştı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Real Sociedad, Monaco'ya konuk olacak. Sturm Graz da PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.