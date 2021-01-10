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Spor

Sörloth'un golü yetmedi, Borussia Dortmund deplasmanda Leipzig'i devirdi

Almanya Bundesliga'da Leipzig evinde Borussia Dortmund'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Leizig'in tek golü Alexander Sörloth'dan geldi.

AA10 Ocak 2021 Pazar 00:16 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 00:16
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig’i 3-1 yendi.

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 15. haftasında Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 55. dakikada Jadon Sancho, 71. ve 84. dakikalarda Erling Haaland’ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti.

Leipzig 90. dakikada Alexander Sörloth’un golüyle skoru 3-1 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 28’e çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Leipzig ise 31 puanla lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

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