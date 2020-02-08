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Spor

Ersun Yanal: Sorumlusu hesap versin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

08.02.2020  23:03 - Güncelleme: 08.02.2020  23:03

Hakemlerin hata yapmasının anormal bir durum olmadığını belirterek sözlerine başlayan Yanal, "Futbolun içinde kalmak ve futbol konuşmak için çaba harcıyoruz. Çok iyi oynamadık, zaman zaman etkili olduk ama futbolun dışında şeyler de var. Hakem hata yapabilir ve biz onlarla ilgili konuşmuyoruz. Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz." dedi.

"CAMİANIN AYARLARINI BOZUYORSUNUZ"

VAR sistemine rağmen adaletsiz bir durum olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, "Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Kimden öğreneceğiz? Kaybedebilirdik, futbol bu ama eşitlik yoksa nasıl olacak. Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz! Sonunu nasıl getireceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"SORUMLUSU HESAP VERSİN"

Yapılan hataların nedeninin açıklanması gerektiğini kaydeden antrenör, "Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. F.Bahçe her şeyin üstesinden gelir. Ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın" diye konuştu.

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