Star.com.tr 31 Ekim 2021 Pazar 12:11 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 12:11

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşan Yusuf Yazıcı bu sezon Lille'de forma şansı bulmakta zorluk çekiyor. Son haftalarda hiç forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı bu sezon sadece 4 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

"YUSUF YAZICI ORTADAN KAYBOLDU"

Fransız medyasının ünlü gazetesi Lequipe'e haber olan Yusuf Yazıcı düşük performansıyla eleştiri aldı. Fransızlar, "Sadece bir yıl önce Lille ile parlayan Türk hücum orta saha oyuncusu artık neredeyse hiç oynamıyor." dedi. Ünlü gazete haberde , "Yusuf Yazıcı ortadan kayboldu" başlığını attı.

"YUSUF YAZICI YEDEK OLUNCA SORUN ÇIKARIYOR" DEMİŞTİ...

Fransız basını Yusuf Yazıcı'nın yedek kulübesine alışık olmadığını ve yedek kaldığı maçlarda sorun yaşadığına değinmişti. Fransız basınından La Voix du Nord'un haberinde yıldız oyuncunun bu durumu şöyle özetlenmişti: "Kendini yedek kulübesinde bulduğunda lüks bir yedek oyuncuyla kıyaslayabileceğimiz kişi ancak maç sırasında oyuna girdiğinde pek parlak performans gösteremiyor. Yusuf Yazıcı tarafından gösterilen isteksizlik, forma giydiği dört maç boyunca tartışmaları doğru çıkardı."

Yusuf Yazıcı Strasbourg maçında Ikone'nun yerine 75. dakikada sahaya girmişti. Milli futbolcu maçta beklenenin altında kalınca hocası Gourvennec'in hedefi olmuştu. Fransız teknik adam, " Arzu ettiği süreyi alamadığı için hayal kırıklığına uğradı . Ancak onu maçın herhangi bir anında takıma dahil edebileceğimizi anlaması gerekiyor. İlk 11'de başlaması ya da sonradan oyuna girmesi fark etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.