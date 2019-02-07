Sosa dev maça yetişiyor

TRABZONSPOR’DA pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi iyi haber. Uzun süredir kakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Jose Sosa’nın oynayacak duruma geldiği belirtildi. Tedavisi sona eren ve artık takım ile birlikte çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağı ve son anda bir aksilik çıkmaması halinde de Teknik Direktör Ünal Karaman’ın ilk 11’de oynatacağı ifade edildi. Bordo-Mavili takımın diğer sakatlarından Uğurcan, Pereira, Novak ve Onazi ise Galatasaray maçında yoklar.