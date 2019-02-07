Sosa dev maça yetişiyor
Sakatlığı geçen ve takım ile çalışmalara başlayan Trabzonspor’un Arjantinli oyuncusu son anda bir sorun çıkmazsa, G.Saray maçında sahada. Uğurcan, Pereira, Novak ve Onazi yok.
- StarSpor
TRABZONSPOR’DA pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi iyi haber. Uzun süredir kakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Jose Sosa’nın oynayacak duruma geldiği belirtildi. Tedavisi sona eren ve artık takım ile birlikte çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağı ve son anda bir aksilik çıkmaması halinde de Teknik Direktör Ünal Karaman’ın ilk 11’de oynatacağı ifade edildi. Bordo-Mavili takımın diğer sakatlarından Uğurcan, Pereira, Novak ve Onazi ise Galatasaray maçında yoklar.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.