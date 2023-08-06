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Spor

Sosa devreye girdi! Beşiktaş'ta Pereyra mesaisi devam ediyor

Gelecek sezon çalışmalarına deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta Pereyra mesaisi devam ediyor. 32 yaşındaki deneyimli orta sahanın takıma katılması için vatandaşı Sosa da devreye girdi. İşte detaylar...

Fanatik6 Ağustos 2023 Pazar 10:27 - Güncelleme:
Sosa devreye girdi! Beşiktaş'ta Pereyra mesaisi devam ediyor
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Beşiktaş, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu yıldız oyuncunun transferinde sonuç haftasına girdi. Oyuncu için Sosa'yı da araya sokarak tüm şartları zorlayan Siyah beyazlılar, Fiorentina'nın da teklif yapmasıyla kafası karışan isim için son bir adım daha atacak. Beşiktaş'ın bu hafta içerisinde konuyu netleştirmesi bekleniyor.

SOSA DEVREYE GİRECEK

Udinese'den ayrılan ve uzun süredir Beşiktaş'ın kadrosuna katabilmek adına mücadele verdiği Pereyra transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Orta saha oyuncusuna en önemli teklif Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlılar, sezon başı net 2.5 milyon Euro'luk 2 yıllık maaş teklifinde bulundu. Ancak Arjantinli, Türkiye seçeneğine bir türlü ikna olmadı. Yarışa Fiorentina ve Genoa da Arjantinli için dahil olan diğer takımlar. İlk tercihi İtalya olan Pereyra'ya gelen öneriler ise Beşiktaş'ın altında. Bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla Sosa da görüşerek vatandaşını ikna etmeye çalışmıştı. Tüm yolları deneyen Kartal'ın transferi bu hafta içerisinde kesinleştirmesi bekleniyor. Pereyra'nın menajeriyle son kez görüşecek olan yönetim, bonuslar içeren yeni bir kontrat önerip kesin yanıt isteyecek.

GÜNEŞ ONU BEKLİYOR

Geçen sezon Udinese formasıyla 36 maça çıkan Roberto Pereyra, 5 gol atarken, 9 kez de asist yaptı. Skorer kimliğiyle de ön plana çıkan Tangocu orta saha oyuncusunun transferini en çok da teknik direktör Şenol Güneş istiyor.

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