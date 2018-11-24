Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sosa takım arkadaşlarını Fenerbahçe maçına hazırlıyor

Sosa, ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacağı Fenerbahçe maçında arkadaşlarını motive etmeye çalışıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRABZONSPOR’DA Onur Kıvrak’ın kadro dışı kalmasının ardından takım kaptanlığına yükselen Sosa, ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacağı Fenerbahçe maçında Teknik Direktör Ünal Karaman’ın en büyük kozlarından biri olacak. Bordo-Mavili takımın kaptanı Sosa, takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe müsabakası öncesi bir konuşma yaptı. Ligde oynadıkları son 4 maçı kazanamadıklarını ve beklenmedik sonuçlar aldıklarına dikkat çeken 33 yaşındaki futbolcu, yaşanan sıkıntılı süreci olumlu hale çevirmenin ellerinde olduğunu belirtti. Fenerbahçe maçının kendileri için bir şans olabileceğine vurgu yapan tecrübeli oyuncu, rekor bir taraftar önünde oynayacaklarını ve her şeyin güzel sonuçlanmasını sağlamanın ellerinde olduğunu anlattı.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Unutulmaz düğün fotoğrafları

Unutulmaz düğün fotoğrafları

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA