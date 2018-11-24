Sosa takım arkadaşlarını Fenerbahçe maçına hazırlıyor

TRABZONSPOR’DA Onur Kıvrak’ın kadro dışı kalmasının ardından takım kaptanlığına yükselen Sosa, ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacağı Fenerbahçe maçında Teknik Direktör Ünal Karaman’ın en büyük kozlarından biri olacak. Bordo-Mavili takımın kaptanı Sosa, takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe müsabakası öncesi bir konuşma yaptı. Ligde oynadıkları son 4 maçı kazanamadıklarını ve beklenmedik sonuçlar aldıklarına dikkat çeken 33 yaşındaki futbolcu, yaşanan sıkıntılı süreci olumlu hale çevirmenin ellerinde olduğunu belirtti. Fenerbahçe maçının kendileri için bir şans olabileceğine vurgu yapan tecrübeli oyuncu, rekor bir taraftar önünde oynayacaklarını ve her şeyin güzel sonuçlanmasını sağlamanın ellerinde olduğunu anlattı.

(Aksam)