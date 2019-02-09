Sosa var, Novak ve Uğurcan yok

G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da A.Gücü maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır ile Novak bugün forma giyemeyecek. Onazi ve Pereira’nın sakatlıkları da sürüyor. İyileşen kaptan Jose Sosa ise bugün görev yapabilecek. Uğurcan’ın yokluğunda kaleyi genç Arda Akbulut konuyacak. Ibanez sol bekte, Hosseini de ön liberoda yer alacak.