Sosa ve Olcay, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Son üç maçını kazanan ve bu sezon ilk defa böyle bir başarı elde eden Trabzonspor'un havası güzel. Yarınki rakip ise Şenol Güneş'in çalıştırdığı ve Avrupa'dan elendiği için moralsiz olan Beşiktaş.

Her maça özel çalışan ve rakibe göre taktikler belirleyen teknik direktör Ünal Karaman bu defa takım içinden yardım aldı

Sebebi ise takımda bazı isimlerin ilk kez Vodafone Park gibi baskılı bir atmosferle karşılaşacak olmaları. Karaman, bir dönem Beşiktaş forması giyen Jose Sosa ve Olcay Şahan'ı gençleri ve yeni transferleri bilgilendirmeleri konusunda görevlendirdi. İki isim de taraftarın sahaya etkisini anlatıp bir takım telkinlerde bulundu.

Karaman da yakından tanıdığı Şenol Güneş'e karşı puan ve puanlar almak için hazırlıklar yaptı. Güneş'in hücum futboluna karşı bir takım önlemler de alan Karaman'ın savunma oyunundan ziyade önde basan ve hızlı ataklarla sonuca gitmeyi planladığı öğrenildi. Jose Sosa'nın duran topları ve defansın arkasına atacağı paslar ile birlikte Yusuf Yazıcı'nın uzaktan şutları, Abdülkadir Ömür'ün de ferdî çabaları Ünal Hoca'nın üzerinde durduğu ağırlıklı konular.

(Türkiye)