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Spor

Sosa'da sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de Sosa ile yolların ayrılması bekleniyordu ancak Arjantinli oyuncu maaşında indirimi kabul edince işler değişti!

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:23
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Yeni sezonda ekonomik anlamda fazla maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de, Jose Sosa ile de yolların ayrılacağı öğrenilmişti. Geçen sezonun son haftalarından özellikle Emre Belözoğlu'nun gelişiyle Luiz Gustavo'nun yerine savunmanın önündeki görevini üstlenen Sosa'nın kendisine gelen teklifleri değerlendirme içine girdiği bildirilmişti.

Ancak Arjantinli oyuncunun, 1 yıl kalan sözleşmesini tamamladıktan sonra Kanarya'dan ayrılmayı planladığı bilgisine ulaşıldı. Sarı-Lacivertliler'den senelik 2.3 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yönetimden gelen, "O zaman maaşında indirime git" talebine olumlu dönüş yapacağı belirtildi.

YÜZDE 15-20 ARASINDA...

Tecrübeli yıldızın, kendisine sunulacak yüzde 15-20 arasındaki indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Sosa'nın, Fenerbahçe ile Süper Lig'de şampiyonluk hayalini gerçeğe dönüştürüp, ardından ülkesindeki eski kulübü Estudiantes'e dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

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