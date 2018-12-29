Sosa'nın fedakarlığı taraftarları mest etti

33 yaşındaki Arjantinli süper yıldızın bu özverisi teknik heyeti fazlasıyla memnun etti. Tangocunun, kampın son günlerine doğru Antalya'ya gelmesi beklenirken, ardından son kontrollerinin yapılmasının planladığı ifade edildi. Sosa'nın ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Başakşehir maçında forma giyme ihtimali oldukça düşük.

KUCKA BEKLENTİSİ

Yüksek maliyeti nedeniyle gönderilmek istenen Kucka ile ilgili düşünceler değişti. Menajeri aracılığıyla yönetime haber yollayan Slovak ön liberonun,"Ben Trabzonspor'da gerçekten çok mutluyum, maddi konuları da sorun etmedim. Ama oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Yönetim de teknik heyetle yaptığı görüşme sonrası aşil tendonu kopan Onazi'nin sezonu kapatması nedeniyle Kucka ile devam etme kararı aldı.

İRAN TEHLİKESİ

Antalya'da yapılacak devre arası kampı öncesi Vahid Amiri ile Majid Hosseini, İran Milli Takımı'nın Asya Kupası'nda oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrıldı. Bu iki futbolcu 7 Ocak-12 Ocak arasında milli takımda bulunacak. İki İranlı oyuncu Antalya'daki devre arası kampında yer alamayacak.

EVDE TATİL YAPTI

Burak Yılmaz ile tatile çıkacağı iddia edilen Abdülkadir Ömür, iznini Karadeniz'de geçiriyor. Genç oyuncunun önce Samsun'a gittiği ve burada yakın arkadaşlarıyla buluştuğu öğrenildi. Abdülkadir'in buradan da Ordu'ya geçtiği ve Boztepe'de yer alan telefirikte ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadığı bildirildi. Genç isim daha sonra Çarşıbaşı'na döndü.

(Fotomaç)