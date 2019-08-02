Sosa’ya aile engeli

Bordo-Mavili yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli oyuncunun 3.2 milyon euro olan ücretini 2.7’ye düşürüp 2 yıl daha uzatma teklifi yaptı. Sosa henüz bu teklife cevap vermezken, Arjantin basınında “Sosa’nın eşi, Trabzonspor ile sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmıyor. Çünkü okula başlayacak olan ikiz kızları Rufina ve Alfonsina’nın eğitimini kendi ülkesinde almasını istiyor” haberleri çıktı. Verona maçı sonrası ülkesine giden Sosa’nın eşi ve çocuklarını getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.