Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı? Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Tolga Öcal isimli yüzücünün yaptığı hareket sosyal medyanın büyük tepkisini çekti.