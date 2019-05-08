15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1742
  • 6,9246
  • 255.452
  • 91.482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Tolga Öcal isimli yüzücünün yaptığı hareket sosyal medyanın büyük tepkisini çekti.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 5 Mayıs’ta Marmaris’de düzenlenen Aquamasters Yüzme Yarışması’ndaki 1.5 km’lik açık su yarışması finalinden.
 
Görüntülerde eski milli sporcu Tolga Öcal (40) yarışmanın final bölümünde sudan çıkarken, finişe ilk sırada giden 13 yaşındaki yarışmacı Seyfi Diker’e çarpıyor.  Seyfi Diker yere düşerken birinciliği arkadan gelen Ukraynalı sporcu İrina kazanıyor.
 
Seyfi Diker ağlayarak sağlık kabinine götürülürken Tolga Öcal yarışmadan diskalifiye ediliyor.
 
Görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
 
Tolga Öcal, bilerek çarptığı yorumlarının ardından sosyal medya hesabından kendisini savunarak olayın kaza olduğunu söyledi.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

Güzel haber 16 saat sonra geldi

Güzel haber 16 saat sonra geldi

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

AK Partililere dört koldan İstanbul görevi

AK Partililere dört koldan İstanbul görevi

'İstemezsen görmezsin'

'İstemezsen görmezsin'

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
 

POPÜLER HABERLER

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Dünyanın en küçük ordusu asker krizinde

Dünyanın en küçük ordusu asker krizinde

Tehditlere dakikada 1.100 atışla cevap verecek

Tehditlere dakikada 1.100 atışla cevap verecek

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA