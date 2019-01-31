Sosyal medya hesabından kalacağını işaret etti
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, kalacağının sinyalini kişisel instagram hesabından verdi.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, instagram üzerinden kalacağının sinyalini verdi.
Maicon, "Hep beraber, teşekkürler Tanrım" diyerek Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Maicon'un bu paylaşımla brlikte Japonya'ya gitmeyeceği ve kalacağının kesinleştiği anlaşıldı.
MAICON İÇİN GELEN TEKLİF
Galatasaray'ın kapısını çalan bir Japon kulübü, Brezilyalı savunmacı Maicon için 4 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 6 milyon Euro karşılığı Maicon'u bırakabileceğini iletti.
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