İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,0638
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Spor

Sosyal medyada gündem Mesut Özil oldu

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 00:40 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:40
ABONE OL

32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.

Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.

Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.