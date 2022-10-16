Sosyal medyada viral oldu! O kaplanı Trabzonsporlular bile bulamadı: Dünya rekoru...

İçinde gizli bir kaplan bulunan ve yalnızca 500 kişiden 5'inin bulduğu optik illüzyon testi sosyal medyada viral oldu. Peki Trabzonsporluların bile bulamadığı kaplanı siz bulabilecek misiniz? İşte 10 saniyede dünya rekoru kırılabilecek o optik illüzyon testi...

TRABZONSPORLULAR BİLE BULAMIYOR

Son zamanlarda sosyal medyada viral olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Bu optik illüzyon testindeki gizli kaplanı Trabzonsporlular bile bulamıyor. İşte 10 saniyede bulanın dünya rekoru kırabileceği ,dikkat ve üstün zeka isteyen o test...

İŞTE O KAPLAN... CEVABI HALKA İÇİNE ALDIK

Resimdeki gizli kaplanın bulunması ilk bakışta imkansız görünse de dikkatli bir şekilde bakılınca bulunması oldukça kolay. Ancak gizli kaplanın 10 saniyede bulanın dünya rekoru kırdığını göz önünde bulundurunca işler zorlaşıyor. Optik illüzyondaki gizli kaplanı 500 kişiden yalnızca 5'inin bulduğunu da hatırlatmakta fayda var.

10 saniye içinde optik illüzyonda saklı olan gizli kaplanı bulamadınız mı. Aşağıda verdiğimiz görselde gizli kaplanı yuvarlak halka içerisine aldık. İşte herkesin arayıp bulamadığı o kaplan...