İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2022 Pazar / 21 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sosyal medyada viral oldu! O kaplanı Trabzonsporlular bile bulamadı: Dünya rekoru...
Spor

Sosyal medyada viral oldu! O kaplanı Trabzonsporlular bile bulamadı: Dünya rekoru...

Resimdeki gizli kaplanı Trabzonsporluların bile bulamadığı optik illüzyon testi sosyal medyada viral oldu. 500 kişiden yalnızca 5'inin bulabildiği kaplanı 10 saniyede bulabilen dünya rekoru kırıyor. İşte üstün zekanızı test edeceğiniz o optik illüzyon testi...

Star Gazetesi16 Ekim 2022 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Sosyal medyada viral oldu! O kaplanı Trabzonsporlular bile bulamadı: Dünya rekoru...
ABONE OL

İçinde gizli bir kaplan bulunan ve yalnızca 500 kişiden 5'inin bulduğu optik illüzyon testi sosyal medyada viral oldu. Peki Trabzonsporluların bile bulamadığı kaplanı siz bulabilecek misiniz? İşte 10 saniyede dünya rekoru kırılabilecek o optik illüzyon testi...

TRABZONSPORLULAR BİLE BULAMIYOR

Son zamanlarda sosyal medyada viral olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Bu optik illüzyon testindeki gizli kaplanı Trabzonsporlular bile bulamıyor. İşte 10 saniyede bulanın dünya rekoru kırabileceği ,dikkat ve üstün zeka isteyen o test...

İŞTE O KAPLAN... CEVABI HALKA İÇİNE ALDIK

Resimdeki gizli kaplanın bulunması ilk bakışta imkansız görünse de dikkatli bir şekilde bakılınca bulunması oldukça kolay. Ancak gizli kaplanın 10 saniyede bulanın dünya rekoru kırdığını göz önünde bulundurunca işler zorlaşıyor. Optik illüzyondaki gizli kaplanı 500 kişiden yalnızca 5'inin bulduğunu da hatırlatmakta fayda var.

10 saniye içinde optik illüzyonda saklı olan gizli kaplanı bulamadınız mı. Aşağıda verdiğimiz görselde gizli kaplanı yuvarlak halka içerisine aldık. İşte herkesin arayıp bulamadığı o kaplan...

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.