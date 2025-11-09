İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şota Arveladze: Oyundan çok çabuk düştük
Spor

Şota Arveladze: Oyundan çok çabuk düştük

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

AA9 Kasım 2025 Pazar 00:33 - Güncelleme:
Şota Arveladze: Oyundan çok çabuk düştük
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, ikinci yarıda 5 dakikada maçı kaybettiklerini söyledi.

Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda çok fazla pozisyona giremediklerini belirten Şota Arveladze, "Ancak oyunu tuttuk. Oyun bizdeydi. İkinci devrede maalesef maçı 5 dakikada kaybettik. Psikolojik olarak oyundan çok çabuk düştük. Sonrasında tamamen uzun topa döndük. Onlar bu konuda çok güçlü. Oyun onlar için daha kolay oldu." diye konuştu.

Ligde galibiyet özleminin 5 maça çıktığının ve lacivert-beyazlı takımın en önemli oyuncularından Haris Hajradinovic'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz kanat oyuncusuz kaldık. Sistemde değişik formasyon denemeye çalıştık. Elimdeki oyuncularla devam ediyorum. Kalan maçlarda da onlar oynayacak. Onları suçlamak istemem. İyi çalışıyorlar. Kalan maçlarda puan almaya çalışacağız. Şu an durum bu. Maalesef içerde maç kazanamadık. İyi rakiplere karşı oynadık, kötü görünmüyordu ama maç kazanmak çok önemlidir."

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.