Soucek “Fener” dedi
KANARYA’NIN transfer listesinde bulunan Slavia Praglı Tomas Soucek, yeşil ışık yaktı.
- Star Spor
Avrupa’nın birçok takımının da listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için en iyi teklifin Sarı-Lacivertli takımdan geldiği, Soucek’in de tercihinin Türkiye olduğu öğrenildi. Ön libero olan Soucek 10 numara da oynayabiliyor.
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