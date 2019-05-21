Soucek “Fener” dedi

Avrupa’nın birçok takımının da listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için en iyi teklifin Sarı-Lacivertli takımdan geldiği, Soucek’in de tercihinin Türkiye olduğu öğrenildi. Ön libero olan Soucek 10 numara da oynayabiliyor.