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‘Şov değil saygı ifadesi’

Fener’in Alman yıldızı, “İstiklal Marşı’nı okurken kesinlikle şov gibi bir düşücem yoktu. Buradaki insanlara saygı göstermek için yaptım. Fair-Play’a aday gösterilmek ise bana onur verdi” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY derbisi öncesi İstiklal Marşı’na eşlik eden Fenerli Max Kruse’un bu davranışı futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Sarı-Lacivertli ekibin Alman oyuncusu kulübün sosyal medya hesabından bu konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Kruse şunları söyledi: “İstiklal Marşı’nı okumayı şov için yapmadım. Buradaki insanlara saygı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim. Türkiye’de insanlar Almanlar’a göre daha misafirperver.”

3-4 HAFTA ÇALIŞARAK ÖĞRENDİM

“Almanya’da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat. İnsanları da çok cana yakın. İstiklal Marşı’nı bir önceki milli arada Türkiye’nin maçını izlerken duydum. Odamda, 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım. 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmek benim için bir onur. Daha önce böyle bir ödüle aday gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim.”

FENER’E GELMEK DOĞRU KARARDI

SEZON başından bu yana ortaya koyduğu performansla Fenerbahçeli taraftarların takdirini kazanan Max Kruse, Sarı-Lacivertli takıma transfer olarak en doğru kararı verdiğini söyledi. Kanarya’nın Alman futbolcusu, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Fenerbahçe’ye gelmek benim için doğru bir karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu daha iyi anladım. Buraya geldiğimde Fenerbahçe taraftarı olsun ya da olmasın Türk halkı tarafından çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Kendimi artık bu ülkenin bir parçası olarak görüyorum. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynuyorum” dedi

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