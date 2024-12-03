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Spor

Soykırımcılara bir darbe daha! İsrail heyetine Türkiye'den veto

Soykırımcı İsrail'e Türkiye'den spor darbesi geldi. FIFPro (Profesyonel Futbolcular Birliği) zirvesine katılmak isteyen İsrail heyetine, önce Endonezya'dan daha sonra Türkiye'den izin çıkmadı. İşte detaylar...

Akşam3 Aralık 2024 Salı 08:59 - Güncelleme:
Soykırımcılara bir darbe daha! İsrail heyetine Türkiye'den veto
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Katliamcı İsrail'e Türkiye'den bir spor darbesi daha geldi. Endonezya'da yapılan FIFPro (Profesyonel Futbolcular Birliği) zirvesine katılmak isteyen İsrail heyetine, Endonezya'dan izin çıkmadı. Son dakikada Endonezya'nın bu sert tavrı karşısında zirve İsrail heyeti olmadan gerçekleşti.

ZORUNDA KALDI!

Türkiye'de gerçekleştirilecek olan bir sonraki toplantı için de benzer bir senaryonun ortaya çıkmasından endişe eden FIFPro yetkileri, Türkiye'den İsrail için izin istedi. Ancak Türkiye de Endonezya'nın tavrına benzer bir tutum ortaya koyacağını bildirdi. Bunun üzerine FIFPro, konferansı Portekiz'e almak zorunda kaldı.

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