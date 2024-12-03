Katliamcı İsrail'e Türkiye'den bir spor darbesi daha geldi. Endonezya'da yapılan FIFPro (Profesyonel Futbolcular Birliği) zirvesine katılmak isteyen İsrail heyetine, Endonezya'dan izin çıkmadı. Son dakikada Endonezya'nın bu sert tavrı karşısında zirve İsrail heyeti olmadan gerçekleşti.

ZORUNDA KALDI!

Türkiye'de gerçekleştirilecek olan bir sonraki toplantı için de benzer bir senaryonun ortaya çıkmasından endişe eden FIFPro yetkileri, Türkiye'den İsrail için izin istedi. Ancak Türkiye de Endonezya'nın tavrına benzer bir tutum ortaya koyacağını bildirdi. Bunun üzerine FIFPro, konferansı Portekiz'e almak zorunda kaldı.