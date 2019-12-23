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Spor

Soyunma odasında Fatih Terim'den 2 yıldıza fırça!

Galatasaray Teknik Direktörü, Göztepe mağlubiyeti sonrası soyunma odasında Babel ve Belhanda’ya patladı. Terim, 'Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum.” dedi.

23.12.2019  10:05 - Güncelleme: 23.12.2019  10:05
Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Göztepe maçından sonra basın toplantısında öz eleştiride bulunan Fatih Terim'in, soyunma odasında da futbolcularına sitem ettiği ortaya çıktı. "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bu kadar çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı nasıl kaybederiz" sorusunu soran Terim'i en çok hayal kırıklığına uğratan isimler Belhanda ve Babel oldu. Basit top kayıpları ile teknik heyeti çıldırtan yıldız oyunculara seslenen Terim, "Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak soyunma odasına inse de bozulan moraller düzelmedi. İzmir'den İstanbul'a dönüş yolculuğunda uçakta kimse konuşmadı.
 
Yönetim 120 milyon TL'lik blokeyi kaldırmaya çalışıyor
 
SAHA içinde sorunlarla boğuşan Galatasaray, saha dışında da krizden çıkamıyor. Eski başkan Dursun Özbek, 20 milyon Euro alacağını 2 yıldır tahsil edemediği için Özbek Turizm aracılığıyla kulübe haciz işlemi başlattı. Banka hesaplarında 120 milyon TL'ye yakın para bulunan G.Saray'da haciz işlemleri nedeniyle ödemeler durdu. Başkan Mustafa Cengiz biriken futbolcu alacaklarının kapatılması ve ara transfer harcaması için bankadaki blokenin kaldırılmasına çalışıyor.  (Sabah)

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