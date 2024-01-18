Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile birlikte yükselişe geçti. Süper Lig oynadığı son 2 maçı gol yemden kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Son dönemde Fernando Santos'un gelişi ve alınan galibiyetlerle olumlu bir hava yakalayan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Teknik direktör Fernando Santos'un 'lider stoper' istediği siyah-beyazlılar, Kızılyıldız forması giyen Aleksandar Dragovic transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kontratı sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki stoper için kulübüne 700 bin euro bonservis bedeli önerdiği bildirilmişti.

Bir yanda da Avusturyalı defans oyuncuyla temas halinde olan siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuya teklif ettiği sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. Kartal'ın Aleksandar Dragovic'e teklif ettiği maaş ve sözleşme süresini Sırp basını duyurdu.

1.2 MİLYON EURO

B92'nin haberine göre Beşiktaş, Dragovic'e 1.5 yıllık bir sözleşme ve 1.2 milyon euro maaş teklif etti. Haberde futbolcunun Kızılyıldız ile birlikte Kıbrıs'ta olduğu ve kararını burada vereceği belirtildi.

Bu sezon Kızılyıldız ile 25 maça çıkan Avusturyalı stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.