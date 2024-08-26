Trabzonspor, Burnley forması giyen Josh Brownhill'i kadrosuna katmak istiyor.

Athletic'te yer alan haberde sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililerin 4 yıllık sözleşme ve bonservisi için 4 milyon euro önerdiği belirtildi.

Haberde, Trabzonspor'un ilgisinin yanı sıra Premier Lig'den bazı takımların da Brownhill'in durumunu takip ettiği ifade edildi.

Trabzonspor'un teklifinin Burnley'deki kontratından daha iyi olduğuna dikkat çekilirken İngiliz orta sahanın kulübüyle yeni sözleşme imzalama ihtimalinin olduğu da kaydedildi.

İngiltere'de yaz transfer dönemi bu cuma günü sona eriyor.

JOSH BROWNHILL KİMDİR?

Futbol kariyerine Manchester United'ın altyapısında başlayan Josh Brownhill, sonrasında Preston'a tranfer oldu.

Preston'da A takıma yükselen Brownhill, Barnsley ve Bristol City'de de forma giydi.

2019/20 sezonunun devre arasında Burnley'ye transfer olan deneyimli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor.

Josh Brownhill, bu sezon Championship'te 3 maçta süre alırken 2 gol kaydetti.