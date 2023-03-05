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Spor

Sözleşmesi feshedilen Batuhan Kör, Trabzonspor'a döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Batuhan Kör'ün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

IHA5 Mart 2023 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Sözleşmesi feshedilen Batuhan Kör, Trabzonspor'a döndü
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Manisa FK, Trabzonspor'dan sezon başında kiraladığı genç forvet oyuncusu Batuhan Kör ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Bu sezon Türkiye Kupası dahil 23 maçta forma giyen Kör, siyah-beyazlı ekibe 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Batuhan Kör ile ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Kör ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Batuhan Kör'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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