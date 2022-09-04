Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan golcü Joao Pedro ilk golünü Kayserispor'a attı. 30 yaşındaki Pedro'nun sözleşmesindeki bonus maddesinin atacağı gol sayısıyla alakalı olduğu öğrenildi.

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4.6 MİLYON AVRO'YA GELMİŞTİ

Fenerbahçe İtalyan ekibi Cagliari'ye bonservis bedeli olarak 4 milyon 680 bin avro ödeyeceğini KAP'a açıklamıştı. Ayrıca KAP bildirisinde "Futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir." ifadesi yer almıştı.

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15 GOL ATARSA BONUS ÖDENECEK!

Fanatik'in haberine göre; Kayserispor maçında ilk golünü atan 30 yaşındaki golcü toplamda 15 gol atarsa Fenerbahçe 487 bin 500 avro daha Cagliari kulübüne ödeyecek.

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GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ!

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Joao Pedro ilk olarak Galatasaray'ın gündemine gelmiş, oyuncunun menajerleri yüksek komisyon isteyince transfer gerçekleşmemişti. Bu arada Pedro 2 yıl önce Fatih Terim döneminde Galatasaray'a menajerler tarafından önerilmiş ancak kabul görmemişti.

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3 MAÇ KAÇIRDI!

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan 1.84 boyundaki forvet ilk 3 Süper Lig maçında görev alamamıştı. İlk olarak Konyaspor maçında son 20 dakika sahada kalan Pedro, Kayserispor maçında 90 dakika forma giydi. Golcü futbolcu gol dışında Joshua King'in attığı golde asisti yapmıştı.