Sözleşmeyi feshet gel

BEŞİKTAŞ, teknik direktör arayışlarında önceliği Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’ya vermeye devam ediyor. Görüşmeleri yürüten Başkan Fikret Orman ile yönetici Ahmet Ürkmezgil’in her konuda anlaşma sağladıkları Avcı’ya, “Başakşehir ile olan görüşmeleri sen yürüt. Başkan Göksel Gümüşdağ ile anlaş, tapunu al, gel” dediler.

500 BİN EURO TAZMİNAT

Kartal, Başakşehir ile 5 yıllık anlaşması olan Avcı için istenen 500 bin euroluk tazminatı ödememek için bu yolu seçerken, Avcı’nın Turuncu-Lacivertliler ile anlaşıp yolları ayırması halinde hoca arayışlarına noktayı koyacak. Avcı konusu olumlu gelişirse, Beşiktaş yönetimi ardından ağırlığı transferlere verecek ve Avcı’dan rapor alacak.

SERGEN GÜNDEMDE YOK

Başakşehir’in ise Avcı konusunda “kesinlikle vermeyiz” tavrı içinde olmadığı ve onların da Okan Buruk ile temasa geçtiği öğrenildi. Buruk ile anlaşılırsa, Avcı’ya izin çıkacak. Öte yandan Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Orman ile Sergen Yalçın hakkında konuştum. Bana onun gündemlerinde olmadığını söyledi” açıklamasını yaptı.