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Spor

Spalletti'den Jose Mourinho sözleri! ''Onu yenmenin tadı bir başka''

Kendisi için yazılan kitapta Jose Mourinho'ya yer veren İtalya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Luciano Spalletti, dikkat çeken ifadelere yer verdi. Mourinho için için 'Onu yenmek özel bir tada sahip çünkü bu efsane yolunda olan birisi için önemli. dedi. İşte detaylar...

AKŞAM18 Mayıs 2025 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Spalletti'den Jose Mourinho sözleri! ''Onu yenmenin tadı bir başka''
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İtalya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yeni kitabının bir bölümünde Jose Mourinho'dan bahsetti. F.Bahçe'de koltuğu sallanan Mou'ya övgüler yağdıran Spalletti, "Jose herhangi bir dilde ne düşündüğünü anlamamızı sağlayacak bir yeteneğe sahip. Yönettiği oyuncular için artı bir değer. Aynı zamanda ona rakip olanlar için de bir değer. Onu yenmek özel bir tada sahip çünkü bu efsane yolunda olan birisi için önemli. O zaten çoktan efsane oldu. Başlangıçta biraz çarpıştık. O Inter'de, ben Roma'da, her şey için yarışıyorduk. Boksör gibi kelimeler kullanıyor. Seni incitmeyi, nakavt etmeyi amaçlıyor. Bu konuda çok iyi. Hatta bana tekerleme bile anlattı. Aramızda saf bir saygı vardı. Mou, Beckham ile birlikte modern futbolun etkileyicisidir. Modayı, düşünceleri, sözleri o belirler" dedi.

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