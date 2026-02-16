İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Spalletti'den Okan Buruk'a övgü: İyi teknik direktör olduğunu biliyoruz

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk'un önemli bir teknik adam olduğunu ve büyük bir kişiliğe sahip bulunduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı, Osimhen ve Icardi'nin hücumdaki etkisine de dikkat çekerek zorlu bir karşılaşma beklediklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2026 Pazartesi 21:48 - Güncelleme:
Spalletti'den Okan Buruk'a övgü: İyi teknik direktör olduğunu biliyoruz
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye değinen Spalletti, "Osimhen ve Icardi çok güçlü futbolcular, özellikleri birbirinden farklı. Her ikisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi yaratabilirler. Forvet olarak ikisi de nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı biliyor. İkisinin de olağanüstü yetenekleri var. Bunun çözümü; onları olabildiğince toptan uzak tutmak. Galatasaray'ın kalitesi bizim için güçlük oluşturur." dedi.

Galatasaray'a karşı oynayacakları plan hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Biz, Galatasaray'ın bütün oyun seçimlerine hazır olmalıyız. Bu seçimler karışıklık ve kaos yaratacak. Bu da onların avantajı olacak ama biz de kendi maçımızı oynamak durumundayız. Maça bir korkuyla çıkamayız. Biz mümkün olduğu kadar bu ilk baskıdan kurtulmak için hareket edeceğiz. Maçı, sizin yarı sahanızda sürdürmek istiyoruz. Belki yapamayacağız ama amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Kazanmak için oynayacaklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Daha önceki maçları izledik. Okan Buruk'un nasıl iyi bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli ama biz buraya bu maçı oynamaya geldik. Bu rakipler karşı karşıya kaldığımız için mutluyuz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu stadyumun ışıkları, nasıl bir yüzün olduğunu ortaya çıkarıyor. Biz maçımızı kazanmak üzerine oynayacağız." sözlerini sarf etti.

"KENAN BAHSETTİ"

Son olarak Weston McKennie, "Kenan Yıldız, Galatasaray'ın atmosferinden bahsetti ama ben de yıllar önce burada oynadım. Daha önce oynanan maçların skorları üstümüzde baskı yaratmıyor. Biz Galatasaray'a karşı bu takımla oynamadık. Kazanmak istiyoruz." dedi.

  • Luciano Spalletti
  • Juventus-Galatasaray
  • Osimhen ve Icardi

