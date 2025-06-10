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Spor

Spalletti'nin ardından milli takım için hedef Claudio Ranieri

Luciano Spalletti, Moldova maçının ardından İtalya Milli Takımı'ndan ayrıldı. Federasyonun, Spalletti yerine Claudio Ranieri'yi göreve getirmek için Roma'nın sahipleriyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 10:42 - Güncelleme:
Spalletti'nin ardından milli takım için hedef Claudio Ranieri
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Luciano Spalletti'nin İtalya Milli Takımı'ndaki görevi, Moldova karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından resmen sona erdi. Spalletti, Pazar günü istifasını duyurdu; İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ise yeni teknik direktör için arayışlarını hızlandırdı.

TuttoMercatoWeb'e göre, FIGC Başkanı Gabriele Gravina'nın ilk tercihi Claudio Ranieri. Gravina, deneyimli teknik adamın hem AS Roma'nın danışmanlığını hem de milli takım teknik direktörlüğünü aynı anda yürütebileceği fikrine sıcak bakıyor. Bu düzenleme, 1 Temmuz'dan itibaren yasal olarak mümkün olacak.

Ranieri'nin bu teklife olumlu yaklaştığı, Roma'nın Amerikan sahipleri Friedkin ailesiyle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. FIGC, Ranieri'nin onayının ardından, onu 2026 Dünya Kupası'na kadar takımın başına getirecek resmi teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Ayrıca, turnuva sonrası için Ranieri'ye "milli takımlar direktörlüğü" gibi yeni bir rol verilmesi de gündemde. Ancak öncelik, tecrübeli teknik adamın kısa sürede milli takımın başına geçmesi.

Öte yandan Ranieri, kasım ayında devraldığı Roma'yı, Serie A'da alt sıralardan alarak 5. sıraya kadar taşımıştı.

  • Luciano Spalletti
  • İtalya Milli Takımı
  • Claudio Ranieri

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