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Sparta Prag-Trabzonspor İLK 11'LER

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri…

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İLK 11’LER:

SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

MAÇIN BAŞLAMASIYLA KARŞILAŞMAYI SAYFAMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

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