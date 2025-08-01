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Spor

Spartak Moskova, Cuesta ve Djiku için harekete geçti! İlk temas kuruldu

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Spartak Moskova, savunma hattını güçlendirmek için bu kez Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı radarına aldı.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 09:21 - Güncelleme:
Spartak Moskova, Cuesta ve Djiku için harekete geçti! İlk temas kuruldu
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Transfer çalışmaları devam eden Spartak Moskova, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i transfer etmesinin ardından rotasını tekrar Süper Lig'e çevirdi.

Torino'nun savunmacısı Saul Coco ile yürütülen görüşmeler, kişisel şartlar nedeniyle sonuçsuz kaldı. İtalyan basınına göre Spartak Moskova, bu gelişmenin ardından yeni stoper arayışlarına yöneldi.

DJIKU VE CUESTA LİSTEDE

Spartak, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ile Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Carlos Cuesta'yı gündemine aldı. Djiku ve Cuesta, Rus ekibinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

CUESTA İLE TEMAS KURULDU

Metaratings, Spartak'ın Cuesta ile resmi temas kurduğunu ve görüşmelerin bir süredir devam ettiğini duyurdu. 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray'ın bonservis beklentisi belirleyici olacak.

DJIKU'DAN BEKLENTİ 6 MİLYON EURO

2023 yazında Strasbourg'dan Fenerbahçe'ye bonservissiz transfer olan Alexander Djiku, kısa sürede savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelmişti. 30 yaşındaki Gana Milli Takımı oyuncusunun piyasa değeri Transfermarkt'a göre 6.5 milyon euro seviyesinde. Fenerbahçe'nin beklediği teklif 6 milyon Euro seviyelerinde.

Rus devi Spartak Moskova, savunma hattını güçlendirmek için Süper Lig'den iki önemli ismi yakın takibe aldı. Önümüzdeki günlerde her iki oyuncuyla ilgili temasların hız kazanması bekleniyor.

  • Djiku
  • Cuesta
  • Spartak

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