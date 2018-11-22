Spartak Moskova Luiz Adriano'yu gönderiyor

Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova ile Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun yolları ayrılıyor.

Rus basınının haberine göre ekonomik olarak zor günler geçiren Spartak Moskova, takımda en çok maaş alan oyuncu olan Luiz Adriano'yu Ocak ayında göndermeye karar verdi.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU

Spartak Moskova ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı forvet, Rusya'da yıllık 4 milyon euro kazanıyor. Rus ekibinin ayrıca yılda 2 milyon euro kazanan Sofiane Hanni'yi de satılık listesine koyduğu belirtildi.

ALMANYA VE FRANSA'DAN TALİBİ VAR

Öte yandan Luiz Adriano ile Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Fransa'dan Nantes takımlarının ilgilendiği iddia edildi.

2017 yılında Milan'dan transfer edilen Luiz Adriano, bu sezon Spartak Moskova ile 14 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist üretebildi.