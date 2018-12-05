Spartak Moskova'dan Luiz Adraino sözleri: Galatasaray'dan teklif almadık

Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova, Türk basınında çıkan Luiz Adriano'nun Galatasaray'a transfer olacağı haberleri hakkında bir açıklama yaptı.

Spartak Moskova internet sitesinden yapılan açıklamada Luiz Adriano'nun Galatasaray ile görüşmediği ve futbolcunun takımda kalacağı açıklandı.

''GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIK''

Rus ekibinden yapılan açıklamada ''Türk basınında Galatasaray'ın Luiz Adriano ile anlaştığı iddiaları var. Oyuncumuzla sözleşmemiz devam ediyor, Galatasaray'dan da Luiz Adriano için teklif almadık. Ayrıca kendisi Moskova'da devam etmekten memnun.'' sözleri kullanıldı.

2020 yılında Spartak Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki forvet, bu sezon 17 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.

(Sporx)