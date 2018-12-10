Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanacak Spartak Trnava - Fenerbahçe maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 13 Aralık Perşembe günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan José María Sanchez Martinez yönetecek.

Trnava kentindeki Antona Malatinského Satdı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Martinez'in yardımcılıklarını Raúl Cabanero ve Javier Rodriguez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Diego Barbero Sevilla yaparken, Alejandro Hernandez ve Juan Martinez Munuera ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA