Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Cedi Osman'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA'de harika bir form tutturan ve All Star hafta sonunda Yükselen Yıldızlar maçında yer alacak olan milli oyuncumuz Cedi Osman'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "Kariyer rekorları sonrası şuraya bir de #NBAAllStar bırakalım. Tebrikler Cedi Osman" şeklinde bir mesaj yolladı.

Cedi Osman Dünya Karması'nda; OG Anunoby, Bogdan Bogdanovic, LukaDoncic, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie isimleri ile birlikte sahada olacak.

Son dönemde Cleveland Cavaliers'ta takımın direksiyonuna geçen Cedi Osman, son 4 maçında sırasıyla 25, 29, 17 ve 26 sayı kaydetti.