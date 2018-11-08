Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu şiddet konusuna dikkat çekti ve kanun, yönetmelik mesajı verdi

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ile bir süre görüşen Kasapoğlu, ziyareti kapsamında Elazığ'da gençliğe ve sportif alt yapıya yönelik devam eden projeleri yerinde inceleyerek, istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Kasapoğlu, Elazığ'ın gençliği, geleceği ve sportif yarınları adına çok güzel çalışmaların hep birlikte gerçekleştirileceğini vurguladı.

İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi

Kasapoğlu, "Elazığ'da çok önemli bir gençlik yatırımını başlattık geçtiğimiz yıl. Devam eden kısımlarıyla ilgili ilave protokol imzaladığımız bu yatırımın ismi 'İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'. Ülkemizde ve Avrupa'da ilk olan bir yatırım. Gençliği, zihinsel ve bedensel anlamda desteklemeye yönelik kamp merkezleri, sosyal donatıları ve pek çok imkanlarıyla gerçekten önemli bir yatırım." diye konuştu.

Yatırımın şimdiden hayırlı olması dileğinde bulunan Kasapoğlu, "Elazığ'ın sportif yatırımlarını konuşacağız. Stadımız var, malum. Süreci devam ediyor. Elazığ Stadımızı yine Elazığ'ın yöneticileri ile istişare ettik." dedi.

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Bakan Kasapoğlu, bir gazetecinin, sporda şiddet olaylarına ilişkin sorusu üzerine, "Şiddetin her türlüsüne sahada, tribünde, sokakta ya da evde olsun, karşıyız. Şiddet insani bir kavram değil. Dolayısıyla şiddeti kanunla, yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli, bizim yaklaşımımız bu. Şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız, bunun başka bir açıklaması olamaz." yanıtını verdi.