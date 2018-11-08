Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu şiddet konusuna dikkat çekti ve kanun, yönetmelik mesajı verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddeti kanunla, yönetmenlikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli, bizim yaklaşımımız bu. Şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile  Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ile bir süre görüşen Kasapoğlu, ziyareti  kapsamında Elazığ'da gençliğe ve sportif alt yapıya yönelik devam eden projeleri  yerinde inceleyerek, istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Kasapoğlu, Elazığ'ın gençliği, geleceği ve sportif yarınları adına çok  güzel çalışmaların hep birlikte gerçekleştirileceğini vurguladı.

İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi

Kasapoğlu, "Elazığ'da çok önemli bir gençlik yatırımını başlattık  geçtiğimiz yıl. Devam eden kısımlarıyla ilgili ilave protokol imzaladığımız bu  yatırımın ismi 'İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'.  Ülkemizde ve Avrupa'da ilk olan bir yatırım. Gençliği, zihinsel ve bedensel anlamda desteklemeye yönelik kamp merkezleri, sosyal donatıları ve pek çok  imkanlarıyla gerçekten önemli bir yatırım." diye konuştu.

Yatırımın şimdiden hayırlı olması dileğinde bulunan Kasapoğlu,  "Elazığ'ın sportif yatırımlarını konuşacağız. Stadımız var, malum. Süreci devam  ediyor. Elazığ Stadımızı yine Elazığ'ın yöneticileri ile istişare ettik." dedi.

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Bakan Kasapoğlu, bir gazetecinin, sporda şiddet olaylarına ilişkin  sorusu üzerine, "Şiddetin her türlüsüne sahada, tribünde, sokakta ya da evde  olsun, karşıyız. Şiddet insani bir kavram değil. Dolayısıyla şiddeti kanunla,  yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli,  bizim yaklaşımımız bu. Şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız, bunun başka bir  açıklaması olamaz." yanıtını verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA