Spor camiası şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayımladı

TFF, ‘Acımız büyük’ başlığıyla şu açıklamayı yayımladı:

“Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve bazı askerlerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”

FENERBAHÇE

“Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar esnasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz.”

GALATASARAY

“Türkiye - Irak sınırındaki operasyonlarda dört askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”

BEŞİKTAŞ

“Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğunu 6 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”

TRABZONSPOR

“Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada dört kahraman askerimizin şehit olduğunu, altı askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

“Türkiye Irak sınırında yaşanan çatışmada dört askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”