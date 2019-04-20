11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Spor camiası şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayımladı

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit olurken 6 asker yaralandı. Spor camiası da şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayımladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF, ‘Acımız büyük’ başlığıyla şu açıklamayı yayımladı:
 
“Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve bazı askerlerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”
 
FENERBAHÇE
 
“Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar esnasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz.”
 
GALATASARAY
 
“Türkiye - Irak sınırındaki operasyonlarda dört askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”
 
BEŞİKTAŞ
 
“Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğunu 6 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”
 
TRABZONSPOR
 
“Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada dört kahraman askerimizin şehit olduğunu, altı askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Şehitlerimize Allah'tan rahmet; şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
 
“Türkiye Irak sınırında yaşanan çatışmada dört askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHA´dan gövde gösterisi... İlk çıkarmasını IDEF´te yapacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı

İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı

Çölde 'Mars üssü' kurdular

Çölde 'Mars üssü' kurdular

FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasına operasyon

‘Doktor balıklar’ o ilimizde

‘Doktor balıklar’ o ilimizde

İmamoğlu'na sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

İmamoğlu'na sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

54 yıldır aynı işi yapıyor, kilosunu 200 liradan satıyor!

54 yıldır aynı işi yapıyor, kilosunu 200 liradan satıyor!

İsrail'e büyük şok

İsrail'e büyük şok

Emekliye 344 lira aile yardımı

Emekliye 344 lira aile yardımı
 

POPÜLER HABERLER

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

Anadolu'nun DNA şifresini çözecekler

Anadolu'nun DNA şifresini çözecekler

BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

Anadolu Ajansı haftanın fotoğraflarını seçti

Anadolu Ajansı haftanın fotoğraflarını seçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA