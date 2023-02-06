Spor camiası tek yürek! ''Geçmiş olsun Türkiye''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Meydana gelen deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler taziye mesajları paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ""Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Beşiktaş: "Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Fenerbahçe: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Galatasaray: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Trabzonspor: Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Başakşehir: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

İstanbulspor: Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere tüm bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gaziantep FK: Şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere komşu illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Alanyaspor: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Sivasspor: Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Sivas ile çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ankaragücü: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Adana Demirspor: Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adana dahil olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kasımpaşa: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kayserispor: Merkez üssü Pazarcık olan, başta Kahramanmaraş, Hatay,Gaziantep, Adana,Osmaniye,Diyarbakır,Malatya ve Adıyaman olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Göztepe: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bursaspor: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Anadolu Efes: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Altay: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Erzurumspor FK: "Kahramanmaraş merkezli, tüm bölgede ve ülkemizin bir çok şehrinde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Enkaz altında olan vatandaşlarımızın bir an evvel kurtarılabilmesi tek temennimiz. Ekiplerin görevlerini yapabilmesi açısından özellikle iletişim ve ulaşım konularında vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını önemle rica ediyoruz. Geçmiş Olsun Türkiye!" denildi.