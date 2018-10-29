Spor camiasının 29 Ekim mesajları büyük beğeni topladı

Paylaşılan mesajlar şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU: "CUMHURİYETİMİZİN 95. YILI KUTLU OLSUN"

Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından Kurutuluş Savaşı'nda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının tüm zorluklara karşı, inanç ve kararlılıkla kazandıkları destansı zaferler, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandırıldı.

Ulu Önder Atatürk'ün "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz" sözü ışığında milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

BASKETBOL FEDERASYONU: "29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TBF Başkanı Türkoğlu’nun mesajı şöyle:

Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Sadece bu toprakların değil bütün dünyanın tarihini değiştiren Kurtuluş Savaşı’nda elde ettiğimiz muhteşem zaferin kıymetinin bilincindeyiz. Bunu da temeli bu zaferle atılan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatarak göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını bir kez daha minnetle yad ediyorum.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN: "CUMHURİYETİMİZİN 95. YILI KUTLU OLSUN"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışık tuttuğu yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir.

Ülkemizin yüksek menfaatleri için, kurumsal ve sportif olarak daha güçlü olma yolunda kararlılıkla ilerlerken, milletimizi gururlandıran kazanımlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz.

Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi bir kez daha iletiyorum.

95 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

GALATASARAY: "29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyet'in ilanının 95. yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içindeyiz.

Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlık iradesini ortaya koyan Ulusumuz, çağdaş uygarlık yönündeki arzu ve inancını Cumhuriyetin ilanıyla ortaya koymuştur.

Ulusumuzun iradesi doğrultusunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta da ifade ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin daima mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına dair inancımız sonsuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU: "CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!..."

Değerli Trabzonsporlular,

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde ve büyük Türk Milleti'nin canı pahasına ortaya koyduğu üstün emek ve gayretlerle kurulan Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm dünyaya emsal olan bu mücadelenin en büyük eseri; Cumhuriyet'i yaşatmak yediden yetmiş yediye hepimizin ortak sorumluluğundadır. Trabzon Türkiye'nin T'sidir; Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için mücadele etmiş nice yiğitlerin memleketidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık varoluş serüveni hepimiz için bir ilham kaynağı ve bu ülke için verilen savaş hepimize kılavuz olmalıdır.

Türk Milleti'nin omuz omuza mücadele vererek kazandığı Kurtuluş Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandıran başta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi sonsuz bir minnet ve şükran ile anıyorum. Tüm halkımızın ve Trabzonspor camiasının Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

FENERBAHÇE: "CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA!"

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu özel günün yıl dönümünü bir kez daha tecrübe etmenin eşsiz sevinci içerisindeyiz.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.